Erzincan’da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

İHA

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın, yolların kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle 6 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın, yolların kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle 6 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Erzincan’da önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde şiddetli karın ağrısı ile rahatsızlanan 77 yaşındaki Nafiye Apaydın için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasına doğru hareket eden ekipler yolların yoğun kar yağışı ile kapalı olmasından dolayı ilerleyemedi. Sağlık ekipleri İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler karlı yolların bir kısmını uzun süren çalışmayla açabildi. İş makinelerinin açtığı yolda ilerlemeye çalışan ambulans ise ilerlemekte güçlük çekti. Bir metreden fazla kar kalınlığının olduğu köy yolu uzun uğraşlar sonucunda bir noktaya kadar açılabildi. Ardından kar motorlarıyla yola devam eden sağlık ekipleri Nafiye Apaydın’ın evine ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan Apaydın kar motoruna bindirilerek ambulansa getirildi.

Ambulansa alınan Nafiye Apaydın, Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Başhekim Uzman Dr. Erdem Türkseven tarafından karşılanan Apaydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP İl Başkanı Ayhan Doğan: “Sulama suyu sorunu Karasu ve Fırat Nehirleri ile çözüme kavuşabilir”
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Ayhan Doğan: “Sulama suyu sorunu ...
Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17’yi gördü
YEREL HABERLER Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17’yi gördü
Parkı kayak pistine çeviren sporcular yarışlara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Parkı kayak pistine çeviren sporcular yarışlara ...
Geyik, sulama suyu zammına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Geyik, sulama suyu zammına tepki gösterdi
Tercan’da kurtuluş mücadelesi canlandırıldı
YEREL HABERLER Tercan’da kurtuluş mücadelesi canlandırıldı
Gün, okul ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Gün, okul ziyaretlerine devam ediyor
Doğu’da en fazla konutu erkekler satın aldı
YEREL HABERLER Doğu’da en fazla konutu erkekler satın aldı
Doğu Anadolu buz kesti!
YEREL HABERLER Doğu Anadolu buz kesti!
Erzincan’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Erzincan’da Ocak ayında 164 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Ocak ayında 164 konut satıldı
Erzincan’da yaban hayatına yem desteği
YEREL HABERLER Erzincan’da yaban hayatına yem desteği
Kaybolan köpek karakola sığındı Karakola sığınan Golden cinsi köpek “Karamel” artık emniyette
YEREL HABERLER Kaybolan köpek karakola sığındı Karakola sığınan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X