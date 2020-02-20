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ERMEK ‘ten mezun olan 486 kursiyere sertifikaları verildi

İHA

Erzincan Belediyesi tarafından ev hanımlarına yönelik meslek edindirme istihdam oluşturma ve ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarına katılan 486 kursiyer sertifika almaya hak kazanarak mezun oldu.

ERMEK ‘ten mezun olan 486 kursiyere sertifikaları verildi

Erzincan Belediyesi tarafından ev hanımlarına yönelik meslek edindirme istihdam oluşturma ve ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarına katılan 486 kursiyer sertifika almaya hak kazanarak mezun oldu.
Erzincan Belediyesi “Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları” 2019 yılı 1. ve 2. dönem sertifika töreni yapıldı. Dekoratif tablo, kök boya kilim dokuma, örgü bebek, bakır işlemeciliği, tığ örücülüğü, keçe aksesuarları makrome kursu, şiş örücülüğü kursu, elde Türk işlemeleri kursu ve kemoterapi gören hanımlara yönelik Amigurumi kursu gibi yerel ve geleneksel ürünlerin imalatı konusunda yetiştirilen 486 kursiyer eğitimlerini tamamlamalarının ardından düzenlenen sertifika töreni ile mezun oldu. Kursiyerlerin bir kısmı eğitim aldıkları iş kollarında çalışmaya başlarken 3 bin 172 kişi kursiyer ise 2020 yılı içerisinde yapılacak olan kurslara müracaat etti.
Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Erzincan İstihdam Kurulunda kararların alınmasında hiçbir tereddüt göstermeden siz değerli hemşerilerimin bu kursta zamanınızı değerlendirmeniz için gerekli bütçenin ayrılmasında ilgili müdürlüklerimizin gayreti ile 486 kişinin bu sertifikayı almaya hak kazandığı bugün gözler önüne serildi. Sizlerden aldığımız ilhamla acaba neleri yapabiliriz diye konuştuk. Erzincan'da tekstilde bir katkı sunuluyor, fabrika yapılıyor. Onun alt zemininde yeni elemanlar yetiştirebilmek için ERMEK bünyesinde acaba bir çalışma yapabilir miyiz diye bir proje ortaya koyduk. Bugün çalışmalarını yapıyoruz en kısa sürede İnşallah sonuçlarını verecek. Meslek edindirme adında tekstilde kendine bir meslek sahibi olarak hanım kardeşlerimizi mutlaka burada görev alacaklarını düşünüyorum onun için de bunun müjdesini buradan vermek istiyorum” dedi.
Sertifika törenine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İŞKUR İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Çiçek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, kursiyerler ve çok davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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