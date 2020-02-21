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Erzincan´da hasta kurtarma operasyonu

DHA

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan Melek Ağaç, karayollarının karla mücadele ve 112 Acil Servis ekiplerinin 5 saatlik operasyonu sonucu hastaneye kaldırıldı.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan Melek Ağaç, karayollarının karla mücadele ve 112 Acil Servis ekiplerinin 5 saatlik operasyonu sonucu hastaneye kaldırıldı.
İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Kızıleniş Köyünde yaşayan ve şiddetli göğüs ağrısı çeken Melek Ağaç'ın (70) yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, karayolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Köye ulaşan sağlık görevlileri, hasta Ağaç'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler Ağaç´ı Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sağlık durumu iyi olan Ağaç, karla mücadelece sağlık ekiplerine teşekkür etti.FOTOĞRAFlı 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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