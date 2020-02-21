Erzincan'da İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan’da istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi amacıyla düzenlenen 2020 yılı ilk dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Erzincan’da istihdamın geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik görüşlerin ele alındığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının ilki Vali Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili geliştirilebilecek politikalara katkının sağlanması konuları görüşüldü.

Cazibe merkezleri kapsamında bulunan Erzincan’daki işverenlerin devletin kendilerine sunduğu işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasında önemli olduğuna dikkat çeken Arslantaş, teşvik ve hizmetlerden daha fazla yararlanması yönünde iş gücü piyasasının arztalep, istihdam, eğitim durumu, mesleki eğitim ihtiyaçlarının ele alınması gerektiğine değindi.

Konuşmaların ardından toplantı, kurul üyeleri tarafından Erzincan’da istihdamın artırılmasına yönelik görüş ve önerilerin ele alınıp değerlendirilmesiyle sona erdi.

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