Erzincan'da İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan'da İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Erzincan'da istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi amacıyla düzenlenen 2020 yılı ilk dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Erzincan'da İl İstihdam Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan’da istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi amacıyla düzenlenen 2020 yılı ilk dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.
Erzincan’da istihdamın geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik görüşlerin ele alındığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının ilki Vali Ali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili geliştirilebilecek politikalara katkının sağlanması konuları görüşüldü.
Cazibe merkezleri kapsamında bulunan Erzincan’daki işverenlerin devletin kendilerine sunduğu işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasında önemli olduğuna dikkat çeken Arslantaş, teşvik ve hizmetlerden daha fazla yararlanması yönünde iş gücü piyasasının arztalep, istihdam, eğitim durumu, mesleki eğitim ihtiyaçlarının ele alınması gerektiğine değindi.
Konuşmaların ardından toplantı, kurul üyeleri tarafından Erzincan’da istihdamın artırılmasına yönelik görüş ve önerilerin ele alınıp değerlendirilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başarı halkaları projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Başarı halkaları projesi devam ediyor
ERGAB üyeleri Osmanlı kültürünü yaşadı
YEREL HABERLER ERGAB üyeleri Osmanlı kültürünü yaşadı
Erzincan´da hasta kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Erzincan´da hasta kurtarma operasyonu
ERMEK ‘ten mezun olan 486 kursiyere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER ERMEK ‘ten mezun olan 486 kursiyere sertifikaları ...
Doğu’da en düşük sıcaklık Erzincan’da ölçüldü
YEREL HABERLER Doğu’da en düşük sıcaklık Erzincan’da ölçüldü
Buz tutan ağacı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi
YEREL HABERLER Buz tutan ağacı gören vatandaşlar şaşkınlığını ...
Engelleri yıkan Milli Kayakçı Kader’in dünya ikinciliğine uzanan başarı öyküsü Ayşe Kader Yavuz, İtalya’da yapılacak olan dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Engelleri yıkan Milli Kayakçı Kader’in dünya ...
TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2
Doğu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Erzincan’da “Bilişim Teknoloji Öğretmenleri” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da “Bilişim Teknoloji Öğretmenleri” ...
Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi
YEREL HABERLER Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi
Yaşlı kadın, kar motoru ile ambulansa ulaştırıldı
YEREL HABERLER Yaşlı kadın, kar motoru ile ambulansa ulaştırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X