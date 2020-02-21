Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak ve 6 gün sürecek gıda denetim seferberliği Erzincan ve ilçelerinde de titizlikle devam ediyor. Erzincan’da 2019 yılında toplam 4 bin 6 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla, hafta başından bu yana devam eden seferberlikte, ilk nokta, süt ve süt ürünleri üreten işyerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan işyerleri oldu.

Erzincan ve 8 ilçesinde toplam 12 denetim ekibiyle devam eden çalışmalar cumartesi günü de devam ettirilecek.

Denetim seferberliği ile açıklamada bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Saadettin Taşkesen, “Bakanımızın talimatları ile ülke genelinde başlatılan Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği kapsamında Erzincan merkezi ve 8 ilçemizde toplam 12 denetim ekibi ile Bakanlığımızın verdiği takvim çerçevesinde denetimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Gıda üretimi ve gıda satışı toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konudur. Ülkemizdeki tüm bireyler bu alanın bir parçasıdır. Bizim buradaki sorumluluğumuz son derece büyüktür. Dolayısıyla kamuya gıda arzında bulunan tüm işletmelerin, güvenilir gıda kriterlerine uygun olarak üretim yapmasını sağlamak zorundayız. Erzincan'da gıda üretimi, satışı ya da tüketimi gerçekleştirilen toplam 2.355 işletmemiz mevcut. Biz Müdürlük olarak bu işletmelerin güvenli gıda üretimi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yıl boyu denetlemek zorundayız. Bu sorumluluk dahilinde Erzincan'da yıl içerisinde tüm işletmeler titizlikle yürütülmektedir. Alo174 Gıda Hattına gelen şikayetler ve rutin denetimler neticesinde 2019 yılında toplam 4.006 gıda denetimi gerçekleştirmiştik. 2020 yılında bu rakamı daha da artırarak halkımızın güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayacağız. Olumsuz durumlarda işletmeler uyarılarak gerekli idari yaptırımlar da uygulanmaktadır. Amacımız, güvenilir gıda arzının sağlanması ve kamuoyu sağlığının korunmasıdır. Ama her zaman söylediğimiz gibi en iyi denetçi tüketicidir. Vatandaşlarımız gıda üretimi veya satışı gerçekleştirilen işletmelerde karşılaştıkları olumsuz bir durumda tereddüt etmeden ücretsiz olarak hizmet veren Alo 174 Gıda Hattını arayarak şikayetlerini gerçekleştirmelidir. Bu bir vatandaşlık görevidir” diye konuştu.

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