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Doğu Anadolu'da çığ uyarısı

İHA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde kar örtüsü üzerine yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu'da çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde kar örtüsü üzerine yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu Bölgesi genelinde 21 Şubat ile 26 Şubat 2020 tarihleri arasında dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerler için gerek kar erimesi gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışı sebebiyle çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Öte yandan gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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