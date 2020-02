AB ile Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesinin kapanış konferansı Ankara’da düzenlendi

T.C. Dışişleri AB Başkanlığı tarafından koordine edilen Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönemi kapsamında ERSİAD (Ankara Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği) ve EARAER Avrupa Bölgeler Akademisi ortaklığında yürütülen “AB ile Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi” adlı projenin kapanış konferansı Ankara’da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programa Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, European Academy of Regions Yönetim Kurulu Başkanı Nelu Neacsu, ERSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tevhit Şevket Tavşanoğlu, ilgili paydaşlar ve proje kapsamında eğitim alan kadın girişimciler katıldı.

Düzenlenen proje ile Erzincan ve Bayburt illerinde; AB bağlamında kadın girişimciliği bilincini ve bilgi düzeyinin artırılması, AB Girişimcilik Gündemi 2020 doğrultusunda kadın girişimciliğinin geliştirmesi, kadın girişimcileri güçlendirmek ve kadınların yerel ve bölgesel düzeyde girişimcilik yoluyla ekonomik ve sosyal katılımlarının geliştirmesi, Türk STK’larının AB Politikaları ve Politika Uygulamalarına yönelik farkındalık, bilgi ve kapasitelerinin artırması, Politika ve proje tabanlı bağlamda Türkiye ve AB’deki STK’lar arasında iletişim kurulması, güçlendirilmesi, iletişim ve işbirliği için bir platform oluşturulması amaçlandı. Bu kapsamda Erzincan ve Bayburt illerindeki 90 kadın girişimci nitelikli bir eğitim almış olup, kurumlardan alabilecekleri destekleri, kaynakları ve izleyecekleri prosedürler konusunda detaylı bilgiler edinerek, iş bulma ve iş kurma noktasında ise kendilerine yeni fırsatlar sunulmasına zemin oluşturuldu.

Programda; ERSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tevhit Şevket Tavşanoğlu, European Academy of Regions Yönetim Kurulu Başkanı Nelu Neacsu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan birer konuşma yaptılar.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı konuşmada; “Erzincan’da; Tarım ve Orman Bakanlığımızca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ve Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi programı kapsamında 334 kadın çiftçiye 10 milyon 250 bin TL hibe desteği verilmiştir. Ayrıca tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadın çiftçilerimize örtü altı, meyvecilik, süs bitkileri, sebze olarak tüketilen yabani bitkiler, süt hijyeni ve benzeri konularda eğitimler verilmiş olup, kadın kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması için de faaliyetler başlatılmıştır.

Destek programları kapsamında, 2020 yılında 56 işletmeye 950 bin TL, 2019 yılında 239 işletmeye 5,5 milyon TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından itibaren toplam 1.407 işletmeye sağlanan destek tutarı 22 milyon 166 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

İlimizde Girişimcilik Destek Programı kapsamında 2020 yılında 7, 2019 yılında 60 girişimci KOSGEB desteklerinden yararlanarak kendi işini kurmuştur. Bu sayı 2012 yılından itibaren 258’si kadın girişimci olmak üzere toplam 584 girişimciye ulaşmıştır.

Kredi faiz programları kapsamında 20032019 yılları arasında 2.508 işletmeye sağlanan 6 milyon TL faiz desteği ile 65 milyon TL tutarında kredi hacmi oluşmuştur.

Gençlere, Kadınlara, Üniversite Öğrencilerine ve Genel Katılıma açık uygulamalı girişimcilik eğitimlerine ilimiz genelinde 10.705 kişi katılmış olup, bu eğitime katılan 4.566 öğrencimiz örgün eğitim kapsamında KOSGEB onayı verilen girişimcilik derslerinden mezun olmuştur.

Ayrıca meslek liselerimizde okumakta olan öğrencilerimizden 20172018 eğitim öğretim yılında 594, 20182019 eğitim öğretim yılında 559 ve 20192020 eğitim öğretim yılında 659 öğrencimiz olmak üzere toplam 1.812 öğrencimiz Girişimcilik Dersi almıştır.

Dar gelirlilerin bir başkasına avuç açmadan, onurlu bir şekilde kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına olanak sağlayan Mikro Kredi uygulaması kapsamında ilimizde bugüne kadar 1.252 dar gelirli kadına toplam 11 milyon TL mikro kredi verilmiştir. Dar gelirli hanım kardeşlerimiz, almış oldukları kredilerle; üretim, ticaret, işletme sahipliği, hayvancılık ve tarım gibi işlerle uğraşmaktadır.

Kadınerkek eşitliği tartışması yıllar önce çözüme kavuşmuş olan ülkemizde, her birey, devletin tüm imkânlarından aynı ölçüde yararlanmakta, başta eğitim olmak üzere ekonomi ve sosyal alanlarda tüm yurttaşlarımız eşit hizmet almaktadır. Kadınlarımızın özellikle son yıllarda iş alanlarında başarılı olması, eğitim, spor, sanat ve kültürel alanlarda başarılar elde etmesi devletimizin bu alandaki politikalarının tezahürüdür.

Bu bilinçle, 1 Nisan 2019 tarihinde hayata geçirilen bu projeyle Erzincan ve Bayburt illerimizdeki 90 hanım kardeşimiz nitelikli bir eğitim alarak hangi kurumlardan hangi destekleri veya kaynakları alabilecekleri, hangi prosedürleri izleyecekleri konusunda detaylı bilgiler edinmiş, iş bulma ve iş kurma noktasında kendilerine yeni fırsatlar sunulmasına zemin oluşturulmuştur. Valilik olarak bizler de her zaman olduğu gibi kadınların istihdamını artıracak, gelişimlerini sağlayacak her projede olduğu gibi AB ile Kadınların Girişimciliğinin Geliştirilmesi projesini de destekledik.” dedi.

Konuşmaların ardından program, European Academy of Regions Yönetim Kurulu Başkanı Nelu Neacsu ve European Academy of Regions Ionica Oncioiu’un sunumları akabinde ise eğitim alan kadın girişimcilerin konuşmaları ile devam etti.

