Erzincan’da hafızlara icazet belgeleri verildi

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 31erkek öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Erzincan’da hafızlık eğitimini tamamlayan 31 erkek öğrenci için Terzibaba Camiinde hafızlık merasimi yapıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Kur'anı Kerim öğrenmenin faziletinden bahsedip, hafızlığın önemli bir müessese olduğunu belirtti. Çetin, “Bir yandan Kur’anı Kerimi korumak amaçlı eğitim alınmakta, diğer taraftan da Kur’an ile amel etme amaçlı eğitim alıyorlar. Bir çocuğun Kur’an öğrenmesi, hafızlığını tamamlaması süreci yaklaşık 2,5 ile 3 yıl arasında oluyor. Bu süre içerisinde çocuklarımız hafızlık sürecinde defalarca Hatim yapmış oluyorlar dolayısıyla Hafızlık icazet törenlerinde aynı zaman da hatim duaları da alınmış olacak” dedi.



“Kuran bizim hayatımızın merkezinde olmalıdır”

Kuranı ezberlemede gösterilen gayretin Kuran’ın hükümlerinde de gösterilmesini gerektiğini ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, “Hafız sayısı yüksek gibi görünse de nüfus ve diğer İslam ülkeleriyle kıyaslandığı zaman bu sayının çoğaltılması gerekiyor. Hafızlarımız artarken bir şeyin daha artması gerekiyor. Kuran'a hürmet etmede, ezberlemede, okumada gösterdiğimiz gayreti Kuran'ın hükümlerine uyma noktasında da mutlaka göstermeliyiz. Kuran aramızda böyle yaşamalı, sadece hafızların zihinlerinde değil. Kuran bizim hayatımızın merkezinde olmalı. Peygamber Efendimiz'in ahlakını Hazreti Aişe validemize sorduklarında verdiği cevap 'O'nun ahlakı Kur'an'dan ibarettir' buyurmuştur. Kur'an'ın emir ve yasakları sayfalar arasında durduğu müddetçe hayatımıza ışık tutmaz. O zaman Kuran dünyada bizim rehberimiz olmaz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleri, mezun hafızları başarılarından ötürü tebrik ederek, icazet belgelerini teslim etti.

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