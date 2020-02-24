Doğu’da aralıklı kar yağışı etkili olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu’da aralıklı kar yağışı etkili olacak

İHA

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkili olacak.

Doğu’da aralıklı kar yağışı etkili olacak

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi. Son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve yer yer bulutlu geçecek. Gece saatlerinden itibaren ise aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.
İl il sıcaklıklar;
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan eksi 1, Iğdır'da eksi 2, Erzurum'da eksi 6, Ağrı'da eksi 4, Ardahan'da eksi 7, Kars'ta eksi 8 derece ölçüldü.
Bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan Göle’de sıfırın altında 17,5, Ardahan Göle Yavuzlar Köyü’nde 15, Ağrı Eleşkirt Yayladuzu Köyü’nde 14,5 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık’ta 14 derece oldu.
Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken’de 72, Kars Sarıkamış’ta 76, Erzincan Ergan’da 62 santimetre ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklarda diyetin püf noktaları
YEREL HABERLER Çocuklarda diyetin püf noktaları
Erzincan Müftüsü Çetin: “Üç aylar hata ve eksiklerden kendimizi arındırma ayıdır”
YEREL HABERLER Erzincan Müftüsü Çetin: “Üç aylar hata ve eksiklerden ...
Erzincanlı hafızlara düzenlenen merasimle icazetleri verildi
YEREL HABERLER Erzincanlı hafızlara düzenlenen merasimle icazetleri ...
Erzincan’da derbi maçın ardından gerilim
YEREL HABERLER Erzincan’da derbi maçın ardından gerilim
Erzincan’da yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Erzincan’da yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi
Doktor adayı Kazak öğrenciler stajını Erzincan'da yapıyor
YEREL HABERLER Doktor adayı Kazak öğrenciler stajını Erzincan'da ...
Erzincan'ı sis kapladı
YEREL HABERLER Erzincan'ı sis kapladı
Erzincan’da hafızlara icazet belgeleri verildi
YEREL HABERLER Erzincan’da hafızlara icazet belgeleri verildi
AB ile Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesinin kapanış konferansı Ankara’da düzenlendi
YEREL HABERLER AB ile Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesinin ...
Erzincan'da tüm avlaklarda av yasağı başladı
YEREL HABERLER Erzincan'da tüm avlaklarda av yasağı başladı
Çatıdaki kar eriyince üniversite hastanesini su bastı Üniversite hastanesinin içerisi yamalı bohçaya döndü
YEREL HABERLER Çatıdaki kar eriyince üniversite hastanesini su ...
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniliyor
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X