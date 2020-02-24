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Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi

DHA

-ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde dün akşam kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün boş arazide otururken bulundu.

-ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde dün akşam kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün boş arazide otururken bulundu.
Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Faika K., dün akşam evinden çıkıp, kayboldu. Yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD, arama-kurtarma çalışması başlattı. Komando timlerinin de katıldığı çalışmada drone ile iz takip köpeği de kullanıldı. Arama çalışmaları kapsamında Faika K., bugün öğle saatlerinde, köye 2 kilometre uzaklıktaki boş arazide otururken bulundu. Geceyi geçirdiği arazide düştüğü belirlenen yaşlı kadına, bir asker montunu çıkartıp giydirilirken, bir asker de su içirdi. Yapılan kontroller sonucunda iyi olduğu belirlenen Faika K., yakınlarına teslim edildi.FOTOĞRAF

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