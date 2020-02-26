Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu, Regaip Kandilini kutladı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Tanoğlu, mübarek günler ve gecelerin, Müslümanlar için kendilerini denetleme ve iç dünyaları ile hesaplaşma vesilesi olduğunu belirterek yapılan hatalardan dönülmesi için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Kandillerin İslam alemi için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Tanoğlu, Regaip Kandilini büyük bir manevi coşku içerisinde karşıladıklarını ve bugünde kalplerin yumuşayıp, insanların biraz daha mana âlemine yöneldiğini belirtti.

Regaip Kandilinin tüm Müslüman alemine rahmet getirmesini dileyen Tanoğlu şunları kaydetti: "Regaip Kandili; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç ayların başlangıcıdır. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, Merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir dönemdir. Bu dönemde toplumumuzdaki şefkat, merhamet ve yardımlaşma duyguları en üst noktaya ulaşmaktadır. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için üç ayların ve Regaip Kandilinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu mübarek gecenin tüm insanlık âleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; üyelerimizin başta olmak üzere tüm Erzincanlı hemşerilerimizin ve tüm İslam Âleminin Regaip Kandilini tebrik ediyorum’’

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