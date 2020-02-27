İran uyruklu tır şoförü korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erzincan’da Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran uyruklu tır şoförü, korona virüs ihtimaline karşı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

“27 Şubat 2020 günü saat 14.15 sıralarında Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı tır şoförü Amir D. (33), Türkiye’ye 20 Şubat 2020 tarihinde giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine ilgili, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.

Gerekli tetkiklerin sonucu çıkıncaya kadar izole edilmiş odada muhafazası sağlanacaktır. İlk belirlemelere göre ilgilinin korona virüs taşıdığına dair bir emareye rastlanılmamıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.