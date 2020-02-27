Terzibaba Camii'nde Regaip Kandili coşkusu

Erzincan’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla yüzlerce vatandaş, Terzibaba Camii'ne akın ederek namazlarını kılıp dua etti.



Hicri takvime göre, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, tüm yurtta ve İslam âleminde idrak ediliyor. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde, Erzincanlılar ibadet için Terzibaba Camii'ne akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami görevlilerinin Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif'i okuması ile başlayan program gecenin önemini anlatan vaaz ile devam etti. Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği Terzibaba Camii kısa süre içerisinde doldu taştı. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.



Terzibaba Camii'ne gelen vatandaşlar duydukları mutluluğu belirterek bütün İslam aleminin Regaip Kandili'nin mübarek olmasını, Allah'tan nice kandiller yaşatmasını diledi.

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