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Erzincan ve Erzurum’da ihracat ve ithalat artarken Bayburt’ta ihracat gerçekleşmedi

İHA

TRA1 İstatistik Bölgesi illerinden Erzincan ve Erzurum'da ihracat ve ithalat artarken Bayburt'ta ihracat gerçekleşmedi.

Erzincan ve Erzurum’da ihracat ve ithalat artarken Bayburt’ta ihracat gerçekleşmedi

TRA1 İstatistik Bölgesi illerinden Erzincan ve Erzurum’da ihracat ve ithalat artarken Bayburt’ta ihracat gerçekleşmedi.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü “Dış ticaret istatistikleri, Ocak 2020” konulu haber bültenini açıkladı. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre; Erzurum’da 2020 yılı Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 1 milyon 891 bin dolar olurken, ithalat 5 milyon 4 bin dolar oldu. Erzincan’da 2020 yılı Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2 milyon 116 bin dolar olurken, ithalat 97 bin dolar oldu. Bayburt’ta 2020 yılı Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat gerçekleşmezken ithalat 5 bin dolar oldu.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:
Doğu Anadolu Bölgesinde Tunceli'de ithalat gerçekleşmedi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; 2020 Ocak ayında Doğu Anadolu Bölgesine baktığımızda Tunceli'de ithalat gerçekleşmemiştir. Doğu Anadolu illeri içinde 2020 yılı Ocak ayında en yüksek ihracat 24 milyon 979 bin dolar ile en yüksek ithalat ise 14 milyon 790 bin dolar ile Malatya ilinde gerçekleşti.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu (TRA1 İstatistik Bölgesi) Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerine bakıldığında; Erzurum’da ihracat ve ithalat arttı. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Erzurum’da; 2020 yılı Ocak ayında ihracat, 2019 yılının aynı ayına göre %79,4 artarak 1 milyon 891 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2019 yılının aynı ayına göre %144,8 artarak 5 milyon 4 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ve ihracatın toplamı şeklinde hesaplanan dış ticaret hacmi, 2020 yılı Ocak ayında 6 milyon 895 bin dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %37,8 oldu.
Erzincan’da ihracat ve ithalat arttı. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Erzincan’da; 2020 yılı Ocak ayında ihracat, 2019 yılının aynı ayına göre %3,1 artarak 2 milyon 116 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2019 yılının aynı ayına göre %58,4 artarak 97 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ve ihracatın toplamı şeklinde hesaplanan dış ticaret hacmi, 2020 yılı Ocak ayında 2 milyon 212 bin dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 2190,5 oldu.
Bayburt’ta ihracat gerçekleşmezken, ithalat 5 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Bayburt’ta; 2020 yılı Ocak ayında ihracat gerçekleşmezken, 2019 yılının aynı ayında 143 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2019 yılı Ocak ayında gerçekleşmezken 2020 yılının aynı ayında 5 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.
Genel ticaret sistemine göre ihracat %6,4, ithalat %18,8 arttı
Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalat %18,8 artarak 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı %94,3 arttı
Ocak ayında dış ticaret açığı %94,3 artarak 2 milyar 290 milyon dolardan 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak ayında %85,8 iken, 2020 Ocak ayında %76,8'e geriledi.
Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,1 oldu
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ocak ayında imalat sanayinin payı %94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.
Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %78,1 oldu
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak ayında ara mallarının payı %78,1, sermaye mallarının payı %12,0 ve tüketim mallarının payı %9,4 oldu.
Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 415 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 888 milyon dolar ile İtalya, 869 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile Irak ve 746 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,1'ini oluşturdu.
İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı
İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 2 milyar 83 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 886 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 349 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 223 milyon dolar ile ABD ve 796 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,2'sini oluşturdu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,7 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %4,7, ithalat %4,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6,4, ithalat %18,9 arttı.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,0 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır.
Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0'dır.
Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak ayında 13 milyar 903 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,5 artarak 13 milyar 903 milyon dolar, ithalat ise %18,1 artarak 18 milyar 507 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak ayında dış ticaret açığı %84,8 artarak 2 milyar 491 milyon dolardan, 4 milyar 603 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak ayında %84,1 iken, 2020 Ocak ayında %75,1'e geriledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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