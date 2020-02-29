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Erzincan’da şehitler için dev Türk bayrağı asıldı

İHA

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen askerler için Erzincan'da bir iş merkezine dev Türk bayrakları asıldı.

Erzincan’da şehitler için dev Türk bayrağı asıldı

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen askerler için Erzincan’da bir iş merkezine dev Türk bayrakları asıldı.
İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 asker şehit olurken 34 asker ise yaralanmıştı. Yaralıların tedavisi Hatay'daki çeşitli hastanelerde devam ediyor. Milli birlik ve beraberlik duygularının üst seviyeye çıktığı şu günlerde dün akşam saatlerinde Erzincan merkez Dörtyol mevkinde bulunan bir iş merkezinin dış cephesi dev Türk bayrakları ile kaplandı. Dev Türk bayrağını gören vatandaşlar, “Birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızın simgesi olan alkırmızı bayrağımızı birçok kişinin ev ve iş yerlerine astıklarını gördük. Şimdi ise bir iş merkezinin dış cephesi dev Türk bayrağı ile kaplamış. Çok güzel bir duygu. Allah’tan şehitlerimize rahmet dileriz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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