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"Merkezim Her Yerde, Gençlerin İyilik Ağacı" projesi

İHA

Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlatmış olduğu "Merkezim Her Yerde, Gençlerin İyilik Ağacı" projesi ile adeta gidilmedik yer, çalınmadık gönül bırakmıyor.

"Merkezim Her Yerde, Gençlerin İyilik Ağacı" projesi

Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlatmış olduğu "Merkezim Her Yerde, Gençlerin İyilik Ağacı" projesi ile adeta gidilmedik yer, çalınmadık gönül bırakmıyor.
Erzincan Gençlik Merkezi gençlik çalışanları ve gönüllü gençler yürüttükleri çalışmalar ile çocukların yüreklerine dokunuyor. Erzincan merkeze bağlı Değirmenköy İlkokulunu ziyaret eden Gençlik liderleri ve Tıp Fakültesi öğrencileri minik öğrencilere sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı gibi konularda sunum gerçekleştirip minik kardeşlerini bilgilendirdiler. Gençler ayrıca beraberlerinde getirdikleri ikramları ve diş macunlarını diş fırçalarını minik kardeşlerine hediye edip okul bahçesinde geleneksel çocuk oyunları oynayıp keyifli bir gün geçirdiler. Erzincan Gençlik Merkezi’nin gençlerin sportif ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmaları için çalışmalarına devam ettiğini belirten Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yürütülen akademi ve kulüp çalışmaları kapsamında gidilmedik yer ulaşılmadık genç bırakmamak adına Gençlik lideri arkadaşlarımız okul ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. Ziyaretlerde gençlerimiz için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenleyen çalışanlarımız ve gönüllü gençlerimiz onların gönüllerine taht kurmayı amaçlıyorlar. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi olarak çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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