Kemaliye’de İdlib şehitleri için araçlı konvoy

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İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 36 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde vatandaşlar konvoy oluşturdu.

Kemaliyeli vatandaşlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlar attı. Türk bayraklarıyla donattıkları araç konvoyuyla ilçe turu atan vatandaşlar daha sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlip'de rejim güçlerine yönelik düzenlediği Bahar Kalkanı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için dualar eden vatandaşlar daha sonra dağıldı.

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