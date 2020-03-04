Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da kabak zam şampiyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da kabak zam şampiyonu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Şubat ayı verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde kabak zam şampiyonu oldu.

Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da kabak zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Şubat ayı verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde kabak zam şampiyonu oldu.
Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) istatistik bölgesinde TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09 artarken bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,76 artış oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,27 artış gerçekleşti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde kabak zam şampiyonu
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin şubat ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünler açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta geçen ay yüzde 53,98 artış oranıyla kabak zam şampiyonu olurken bunu yüzde 35,03 oranıyla ıspanak, yüzde 28,36 oranıyla mandalina, yüzde 23,05 oranıyla sivri biber, yüzde 24,82 artış ile kıvırcık takip etti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde en çok kadın kabanı ucuzladı
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde şubat ayında fiyatı düşen ürünlerin başında kadın kabanı geldi. Şubat ayında kadın kabanı yüzde 15,84 oranında düşerken, bu ürünü yüzde 14,12’lik düşüş ile erkek kabanı izledi. Şubat ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında yüzde 14,94 ile erkek kazağı, yüzde 11,05 ile çocuk eşofmanı, yüzde 8,83 ile domates yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı
YEREL HABERLER Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı
Üniversite öğrencilerden Bahar Kalkanı´na ışıklı destek
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerden Bahar Kalkanı´na ışıklı ...
Erzincanspor'da Mustafa Kemal Kılıç, PFDK’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Erzincanspor'da Mustafa Kemal Kılıç, PFDK’ya sevk ...
(Görüntülü) Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Erzincan'da çılgın atlayış
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Erzincan'da ...
1 ton 271 kilogram eroine ilişkin 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin 6'sı tutuklu 8 ...
Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerle bir araya ...
Küçük hafızlardan Mehmetçiğe dua desteği
YEREL HABERLER Küçük hafızlardan Mehmetçiğe dua desteği
Kemaliye’de İdlib şehitleri için araçlı konvoy
YEREL HABERLER Kemaliye’de İdlib şehitleri için araçlı konvoy
Erzincan İl Genel Meclisi’nden Bahar Kalkanı harekâtına destek
YEREL HABERLER Erzincan İl Genel Meclisi’nden Bahar Kalkanı ...
STK’lardan Bahar Kalkanı'na destek
YEREL HABERLER STK’lardan Bahar Kalkanı'na destek
“1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik: “Kolorektal kanseri Türkiye’de kadın ve erkeklerde üçüncü sırada”
YEREL HABERLER “1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık ...
"Merkezim Her Yerde, Gençlerin İyilik Ağacı" projesi
YEREL HABERLER "Merkezim Her Yerde, Gençlerin İyilik Ağacı" projesi
Cami Kebir’de eller semaya Mehmetçik için açıldı
YEREL HABERLER Cami Kebir’de eller semaya Mehmetçik için açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X