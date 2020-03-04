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Belediye Meclisi Mehmetçik için tek yürek oldu

İHA

Erzincan Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantısında tüm siyasi partilerin oy birliği ile Bahar Kalkanı Harekâtına destek bildirisi okundu.

Belediye Meclisi Mehmetçik için tek yürek oldu

Erzincan Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantısında tüm siyasi partilerin oy birliği ile Bahar Kalkanı Harekâtına destek bildirisi okundu.
Meclis toplantısında İdlib’de mücadele veren şanlı Türk ordusuna destek amaçlı, meclis gündemine 23. Madde olarak eklenmesi istenen madde oy birliği ile kabul edildi.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bildiriye ilişkin olarak açıklamasında; "Öncelikle Suriye’nin İdlib kentinde verilen mücadelede rahmeti rahmana kavuşan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bununla ilgili Suriye’de ki bu şanlı mücadelemizin arkasında olduğumuzu çok değerli gurup başkanlarımız ve meclis üyelerimiz imzalarıyla bir önerge vermiş bulunmaktalar” dedi.
23. maddede yer alan bildiri Katip Üye Levent Baydaş tarafından okundu. Okunan bildiride; “Kahraman Ordumuzun Suriye’de başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekâtı’nı Erzincan Belediyesi Meclis Üyeleri olarak tüm içtenliğimizle destekliyor, Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor ve fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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