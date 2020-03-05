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Erzincan'da FETÖ şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı

İHA

Erzincan'da polis ekiplerince bugün düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da FETÖ şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı

Erzincan’da polis ekiplerince bugün düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 3 kadın yakalandı.
FETÖ’nün "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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