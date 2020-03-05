Erzincan'da FETÖ şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı

Erzincan’da polis ekiplerince bugün düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 3 kadın yakalandı.
FETÖ’nün "adliye mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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