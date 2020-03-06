Minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen ‘Bahar Kalkanı’ Harekâtı’na destek olmak amacıyla minik öğrenciler Mehmetçiğe ziyarette bulundu.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Bahar Kalkanı’ Harekâtı’na katılan Mehmetçiklere bir destekte Kuran kursu öğrencilerinden geldi. İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci eşliğinde Kaymakam Hicabi Aytemür’ün katılımıyla minik öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçikleri ziyaret etti. Ziyarette şehit olan askerler için dualar edildi.

Şehit olan askerlere rahmet dileyen Kaymakam Aytemür, “İdlib’de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Görevi başındaki askerlerimize de kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam Hicabi Aytemür’e Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Alper Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Veli Serden Güler, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler eşlik etti.

Ziyaret öğrencilerin İstiklal Marşını okuması ve ardından hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

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