Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla Cami Kebir Camisinde bir araya gelen küçük hafızlar şehitler için dua etti.

Müftülüğün düzenlemiş olduğu ‘Sabah namazı’ programı ile vatandaşlar sabah namazında Cami Kebir Camisinde bir araya geldi. Recep Demir Kuran kursunda hafızlık eğitimi olan öğrencilerinde katıldığı programda tüm şehitler için eller semaya açılarak dua edildi. Sabah namazının eda edilmesinin ardından küçük hafızlar tarafından şehitler için Kuranı Kerim okundu.

Şehitler için Kuranı Kerim okunduğunu ifade eden Müftü Mehmet Emin Çetin, “Sabah namazında vatandaşlarımızla Cami Kebir Camimizde bir araya geldik. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizde katıldı. Sabah namazını eda ettik. Ardından tüm şehitler için dua edip Kuranı Kerim okuduk. Allah şehitlerimize rahmet etsin” diye konuştu.

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