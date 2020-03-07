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Vali Arslantaş'tan İdlib gazisine ziyaret

DHA

Vali Arslantaş'tan İdlib gazisine ziyaret


Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Valisi Ali Arslantaş, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanıp, gazi olan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nün evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
İdlib'de 27 Şubat günü rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün taburcu edildi. Gece yarısı memleketi Erzincan'ın Mimarsinan Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen Gazi Hanözü'nü, bugün Vali Ali Arslantaş, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile bazı kurum müdürleri ziyaret etti. 
Anne Selime ve baba Abdullah Hanözü ile bir süre sohbet eden Vali Arslantaş, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hanözü'nün tedavisinin tüm imkanlar kullanılarak devam edeceğini belirten Arslantaş, devletin tüm imkanları ile her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyen Arslantaş, Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Hanözü ve ailesi, devletin süreç boyunca yanlarında olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-03-07 14:49:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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