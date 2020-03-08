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Erzincan´da gazeteciye çirkin saldırı

DHA

Erzincan´da gazeteciye çirkin saldırı


Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da Anagold24 Erzincanspor Manisaspor maçı öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan Temsilcisi ve yerel gazete muhabiri İbrahim Gürler, daha önceden yaptığı haberler nedeniyle Anagold24 Erzincanspor Kulüp yöneticisi 3 kişinin saldırısına uğradı. Darbedilen Gürler, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olay bugün öğlen saatlerinde Anagold24 Erzincanspor Manisaspor müsabakasının oynandığı müstakil atletizim sahası önünde gerçekleşti. Aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan Temsilcisi olan yerel gazete muhabiri İbrahim Gürler, gazeteci arkadaşları ile maçı beklediği sırada Anagold24 Erzincanspor Kulüp Yöneticileri U.H., G.K. ve O.T.'nin saldırısına uğradı. Üç yönetici küfür ve hakaretler ederek saldırdı. Yumruk ve tekme darbeleri ile Gürler´i darbeden şüpheliler, daha sonra maçı izlemek üzere stada geçti. Gürler'e müsabaka için stad çevresinde bulunan 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Ardından hastaneye götürülen Gürler, tedavisinin ardından darp raporu alarak polis merkezine gitti. 3 yönetici ve kulüp başkanı hakkında şikâyetçi oldu. Konu ile ilgili inceleme saşlatıldı.
Aldığı darbelerle yüzünde şişlik ve morluk oluşan TSYD Temsilcisi İbrahim Gürler, hafta içinde ilgili futbol takımı ile ilgili yaptığı bir haberden dolayı kulüp yöneticilerinin stad önünde maçı beklerken kendisine saldırdığını ifade ederek şuları söyledi:
''Hakaret ve küfürlerle darp girişiminde bulundular. Sonrasında hastaneye giderek gerekli darp ve iş göremezlik raporu aldım. Olayla ilgili suç duyurusunda bulundum. Kulüp başkanı birileriyle haber gönderiyor. 'Haberlerimize gelmesin onu döveriz' diye tehditte bulunmuştu. Bu bir organize iş, üç kişi birden geldiler."
Saldırı sonrasında Vali Ali Arslantaş, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun da, Gürler'e sahip çıkarak bu saldırının karşısında olduklarını, hiçbir haklı gerekçenin şiddete dönüşmeyeceğini söylediler.
Saldırı sonrası bir mesaj yayınlayan Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ise Gazeteci ve TSYD İl Temsilcisi İbrahim Gürler´e yapılan saldırıyı kınadı. Olayın takipçisi olacaklarını ifade eden cemiyet, faillerin gerekli cezayı alabilmeleri takipte olacakları ifade edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-03-08 21:13:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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