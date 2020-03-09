Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Erzurum Devlet Tiyatroları tarafından Erzincan’da "Şapka" adlı oyun sahnelendi.

Müftülük salonunda sahnelenen oyuna yoğun katılım sağlandı. Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği "Şapka" adlı oyun, herhangi bir ülke de askerlik kavramındaki şekilcilik eleştirisiyle sistem eleştirisini grotesk bir anlatımla işliyor. Görmezden geldiğimiz küçük detayların hayatımıza olan etkileri komik bir şekilde ele alınıyor. Oyun; Amerika'dan askerliğini yapmak için kendi ülkesine gelen kahramanımızın askerde yaşadığı birbirinden ilginç olayları ele alıyor. Yemin töreni öncesinde koğuş arkadaşının postallarını kaybetmesi ile törene terlikle katılmak zorunda kalır. Törende yaşanan trajıkomik durumun sonucu ise izne çıkmama cezasıdır. Tören sonrası izne çıkan kahramanımız şapkasını taksi de unutur. Arkadaşının yemin töreninde aldığı cezayı da hatırlayarak büyük bir panik yaşar. Şapkayı bulma arayışı sarmala sararak, kahramanımızı hem komik hem de psikolojik çıkmaza sokar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.