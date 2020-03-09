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‘Kadın’ temalı resim sergisi açıldı

İHA

Erzincan'da Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'kadın' temalı resim sergisi açıldı.

‘Kadın’ temalı resim sergisi açıldı

Erzincan’da Dünya Kadınlar Günü kapsamında ‘kadın’ temalı resim sergisi açıldı.
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından kadınlar gününe öğrencilerin verdiği değeri ortaya koymak ve farkındalık oluşturmak adına ‘kadın’ temalı resim sergisi düzenlendi.
Eğitim Fakültesinde gerçekleşen serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Yavuz, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Düzenlenen sergide Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin resim atölyelerinde şimdiye kadar pop art, realist, kübist, soyutlama, kolaj gibi farklı perspektifler ve teknikler ile yapmış oldukları kadın temalı eserler sergilendi.

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