Vali Arslantaş’tan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Arslantaş’tan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı

İHA

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş’tan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Vali Arslantaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Aziz milletimizin vatan tutkusunu, bağımsız yaşama kararlılığını ve kutsal değerlerine verdiği önemi abideleştiren İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milli Marş olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.
İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde yüreği vatan ve millet sevgisiyle, bağımsızlık aşkıyla yanan Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı'mız, ezelden beri hür yaşamış milletimizin esareti reddederek, her safhası eşsiz kahramanlıklar ile dolu Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde kahraman ordumuza ve aziz milletimize cesaret ve moral kaynağı olmuştur.
Güçlü ve bağımsız bir ülkenin vatandaşları olarak bütün dizelerini gururla okuduğumuz İstiklâl Marşı’mız; geçmişte olduğu gibi bugünde bizlere moral ve cesaret kaynağı olmaya devam etmektedir. Duyduğumuzda içimizi titreten, milletimizi manevi bir güç ile tek yürek tek yumruk haline getiren, milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bu marş; aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, büyük milletimizin hislerine tercüman olmuş ve olmaya da devam edecektir.
Milli şairimiz Mehmet Akif, İstiklal Marşı´yla milletimizin hürriyet mücadelesini ve ezelden ebede yürüyüşünü destanlaştırmış, milletimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş ve bu mücadeleyi ölümsüzleştirmiştir. Mehmet Akif´in, İstiklal Marşı´nı milletimize ithaf etmesi, onun vatanseverliğini en güzel biçimde ortaya koymaktadır.
İstiklal Marşımızın ruhunu ve onu yazdıran duyguyu doğru anlamak ve yaşamak zorundayız. Her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz mücadeleleri gelecek nesillere aktarmak, dâhili ve harici düşmanlara fırsat vermemek için milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek ve geleceğin güçlü Türkiye’sine ulaşmak için el birliği ile çalışmak hepimizin en asli görevi olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkokul öğrencilerinden belediyeye ziyaret
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden belediyeye ziyaret
Barodan minik öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Barodan minik öğrencilere hediye
Futsal Yıldız Erkekler müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Futsal Yıldız Erkekler müsabakaları başladı
Çiftçi toplantısında genç çiftçiden, valiye serzeniş “Kuruma gidiyoruz. Ben buradayım adam farklı tarafa konuşuyor, çanak okey oynuyor”
YEREL HABERLER Çiftçi toplantısında genç çiftçiden, valiye ...
TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje ...
Doğu’da 3 ilde mevzi sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu’da 3 ilde mevzi sağanak yağış bekleniyor
Yazar Arsoy, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yazar Arsoy, öğrencilerle bir araya geldi
Erzincan Barosu şehit annesini unutmadı
YEREL HABERLER Erzincan Barosu şehit annesini unutmadı
Çiftçi toplantısında sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı
YEREL HABERLER Çiftçi toplantısında sulama suyu ücretlerinde yüzde ...
Erzincan’da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek için ter döktü
YEREL HABERLER Erzincan’da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek ...
Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret
YEREL HABERLER Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret
“9-15 Mart 2020 Pulmoner Rehabilitasyon Haftası” Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik: “Pulmoner Rehabilitasyon kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşenidir”
YEREL HABERLER “9-15 Mart 2020 Pulmoner Rehabilitasyon ...
‘Kadın’ temalı resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER ‘Kadın’ temalı resim sergisi açıldı
Kişisel Gelişim Uzmanı Yıldıztaşı: “Değerlerimizin farkında olmalıyız”
YEREL HABERLER Kişisel Gelişim Uzmanı Yıldıztaşı: “Değerlerimizin ...
TSYD'den kınama
YEREL HABERLER TSYD'den kınama
Erzincan’da "Şapka" adlı oyun sahnelendi
YEREL HABERLER Erzincan’da "Şapka" adlı oyun sahnelendi
Erzincan’da emniyet personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Erzincan’da emniyet personeline yangın eğitimi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X