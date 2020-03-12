Dünya barış aktivisti heykeltıraş Alınak: “Bir sanatçı olarak en büyük temennim ve dileğim sağlıklı bir Dünya için bu salgının bir an önce durdurulması ve aşısının geliştirilmesidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünya barış aktivisti heykeltıraş Alınak: “Bir sanatçı olarak en büyük temennim ve dileğim sağlıklı bir Dünya için bu salgının bir an önce durdurulması ve aşısının geliştirilmesidir”

İHA

Dünya barış aktivisti heykeltıraş Murat Alınak, korona virüs (covid19) hakkında basın açıklaması yaparak, "Bir sanatçı olarak en büyük temennim ve dileğim sağlıklı bir Dünya için bu salgının bir an önce durdurulması ve aşısının geliştirilmesidir" dedi.

Dünya barış aktivisti heykeltıraş Alınak: “Bir sanatçı olarak en büyük temennim ve dileğim sağlıklı bir Dünya için bu salgının bir an önce durdurulması ve aşısının geliştirilmesidir”

Dünya barış aktivisti heykeltıraş Murat Alınak, korona virüs (covid19) hakkında basın açıklaması yaparak, “Bir sanatçı olarak en büyük temennim ve dileğim sağlıklı bir Dünya için bu salgının bir an önce durdurulması ve aşısının geliştirilmesidir” dedi.
Uzun yılladır sanat alanında çalışmalarına devam eden ve aynı zamanda Dünya barış aktivisti olarak, özellikle Doğu, Batı blokları ve Orta doğu barışı için girişimlerini sürdüren heykeltıraş Murat Alınak, son 4 aydır küresel anlamda bütün Dünyayı tehdit eden ve hızla yayılan korona virüs, yeni (Covid 19) ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şunları dile getirdi:
“Şimdiye kadar korona virüs ile ilgili Dünya basın ve medya organlarında, sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan habere bakıldığında bu salgınla ilgili çok bilgi kirliliğinin bulunduğu, farklı amaçlar çerçevesinde dezenformasyonların olduğunu dile getirdi.
Bilindiği gibi Korona virüs salgını insan bağışıklık sistemi üzerinde büyük tahribatları olan, var olan grip ailesinde mevcut olan ve mutasyona uğrayarak gelişen ve dünyaya yayılan bir salgındır. Tıbbi bilimsel otoriteler tarafında Covid19 adıyla anılan bu hastalığın çıkış noktasının hayvan kaynaklı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
12 Aralık 2019 tarihinde Çin in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde bir hayvan pazarında ortaya çıktığı bilinen Korona virüs (Covid19) salgınının şimdiye kadar altı kıta, 118 ülkeye yayıldığı, ölü sayısının 4500 civarında olduğu ve hastalık taşıyan 120 binden fazla insanın olduğu gelen korkutucu haberler arsındadır.
Dünya insanlık tarihine bakıldığında bu tür salgınların ve değişik niteliklere sahip olan ölümcül salgınların çok büyük toplu ölümlere yol açtığı görülmektedir. Nitekim Kara vebanın 1331 yılında yine Çin de ortaya çıktığı ve ticari gemilerle, tüccarlar vasıtasıyla bütün Dünya ya yayılarak, o tarihte sadece Avrupa da 28 milyon insanın ölümüne sebebiyet verdiği, bunun yanında 1918 tarihinde İspanyol Gribi olarak bilinen salgında ise yine milyonlarca insanın hayatını kaybettiği tarihi kayıtlarda mevcuttur.
Günümüzde küresel anlamda pandemi düzeyine ulaşan Covid19 salgınının sürekli mutasyona uğrayarak değişim göstermesi bu salgınla ilgili bilimsel mücadeleleri ve bilimsel stratejileri olumsuz yönde etkilediği gelen haberler arasındadır.
Günümüzde Korona virüs, (Covid19) salgını nedeniyle Küresel anlamda, büyük bir krize dönüşen bu salgın krizinin birçok ülkede sosyal kaoslara yol açtığı, başta sağlık ve gıda alanında, tüm sosyal anlarda, eğitim, kültür, turizm, dini vecibeler, uluslar arası ticaret ve ekonomiksel sektörlerde her şeyi bloke ettiği, kısaca gün geçtikçe hayatı durma noktasını getirdiği güdülmektedir. Bu konuda bu salgının durdurulması için başta Birleşmiş Milletler, WHO, ve Dünyada ki bütün üst düzey bilimsel araştırma otoritelerine büyük görevler düştüğü kanaatindeyim.
Korona virüs (Covid19) ün kliniksel semptomları bireylerde genel olarak yüksek ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, üst solunum yolu hastalıkları, nefes darlığı, böbrek yetmezliği şeklinde olup bireylerin bağışıklık sistemlerine göre farklılıklar göstermektedir; antibiyotik türevlerinin etki edemediği bu virüs ile mücadele etmenin tek yolunun başta temizlik kuralları, temiz hava, temiz su, temiz gıda, vitaminler, mineraller, vücut egzersizleri doğru ve doğal beslenme ve en önemlisi bağışıklık sistemin daima güçlü tutularak, kaliteli anti virüs koruyucu maskelerin kullanılmasıdır.
Günümüzde bütün Dünya devletleri bilim kurulları, bilim enstitüleri bu salgının durdurulması için çok büyük çalışmalar sarf etmekte ve Covid19 aşısının bulunması için bilimsel anlamda özellikle mikrobiyoloji alanında laboratuvar ortamlarında geceli, gündüzlü birçok kliniksel deneyler ve araştırmalar yapılmaktadır. Bir sanatçı olarak en büyük temennim ve dileğim sağlıklı bir Dünya için bu salgının bir an önce durdurulması ve aşısının geliştirilmesidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkokul öğrencilerinden belediyeye ziyaret
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden belediyeye ziyaret
Vali Arslantaş’tan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Arslantaş’tan İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet ...
Barodan minik öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Barodan minik öğrencilere hediye
Futsal Yıldız Erkekler müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Futsal Yıldız Erkekler müsabakaları başladı
Çiftçi toplantısında genç çiftçiden, valiye serzeniş “Kuruma gidiyoruz. Ben buradayım adam farklı tarafa konuşuyor, çanak okey oynuyor”
YEREL HABERLER Çiftçi toplantısında genç çiftçiden, valiye ...
TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje ...
Doğu’da 3 ilde mevzi sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu’da 3 ilde mevzi sağanak yağış bekleniyor
Yazar Arsoy, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yazar Arsoy, öğrencilerle bir araya geldi
Erzincan Barosu şehit annesini unutmadı
YEREL HABERLER Erzincan Barosu şehit annesini unutmadı
Çiftçi toplantısında sulama suyu ücretlerinde yüzde 25 ve yüzde 10 indirim kararı alındı
YEREL HABERLER Çiftçi toplantısında sulama suyu ücretlerinde yüzde ...
Erzincan’da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek için ter döktü
YEREL HABERLER Erzincan’da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek ...
Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret
YEREL HABERLER Münbiç gazisinden İdlib gazisine ziyaret
“9-15 Mart 2020 Pulmoner Rehabilitasyon Haftası” Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik: “Pulmoner Rehabilitasyon kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşenidir”
YEREL HABERLER “9-15 Mart 2020 Pulmoner Rehabilitasyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X