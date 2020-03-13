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Erzincan’daki hırsızlık olayının failleri Sivas’ta yakalandı

İHA

Erzincan’daki hırsızlık olayının failleri Sivas’ta yakalandı

Erzincan’ın Refahiye İlçesine bağlı Kayı Köyünde 18 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının failleri, jandarma ekipleri tarafından Sivas’ta yakalandı.
Erzincan’ın Refahiye İlçesi Kayı Köyünde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması amacıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu. Yapılan araştırma neticesinde; olayın şüphelileri olan S.Y., H.Y., G.D. ve Y.Y. isimli şahıslar Sivas ilinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. S.Y. ve H.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken G.D. ve Y.Y. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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