Kahvehanede kolonyalı korona virüs önlemi

Türkiye’de de korona virüs vakalarının görülmesi üzerine tedbirler artırıldı. Erzincan’da bir kahvehane işletmecisi tedbirler kapsamında gelen müşterilere kolonya ve ıslak mendil hizmeti başlattı.

Erzincan’da bir kahvehane işletmecisi korona virüs ile mücadele amacıyla kahveye gelen müşterilerine kolonya ve ıslak mendil tutuyor. Her masaya kolonya ve ıslak mendil koyan işletme sahibi Özkan Beydili, her gelen müşteriyi kapıda karşılayarak kolonya tutuyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Özkan Beydili, “Şu an Korona virüs dünyayı saran bir tehlike. Uzmanlar tarafından aldığımız bilgiler çerçevesinde kalabalık yerlerde özellikle dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Bizlerde Nazçay işletmesi olarak çay ocağımızda hem gelen müşterilerimize hem masalarımıza daha hijyen bir ortam oluşturmak adına ıslak mendil ve kolonya kullanıyoruz. Burada insanlarımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz amacımız bu bundan ibaret” diye konuştu.

