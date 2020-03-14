Koronavirüs (kovid-19) tedbirlerine ilişkin genelge yayımlandı

Erzincan Valiliğince, koronavirüs (kovid19) tedbirlerine ilişkin genelge yayımlandı.

11 maddelik genelgede şu metne yer verildi:

Bilindiği üzere, ilk kez 31/12/2019 tarihinde Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid19) isimli hastalığa karşı devletimiz, tüm kurumlarıyla etkin koruyucu önlemleri almış olup hastalıkla mücadele noktasında kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimlerimiz tarafından da birtakım tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, hastalıkla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilebilmesi için;

1 Yerel yönetimlerin sorumluluk alanındaki tüm toplu taşıma araçları, durakları ve istasyonlarının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

2 Halkın toplu olarak bulunduğu alanların (cadde, sokak, meydan, bulvar, pazaryeri vb.) Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

3 İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde ve binalarda (hizmet binaları ve otobüs durakları vb.) ile toplu taşıma araçlarında halkın kolayca erişebileceği şekilde dezenfektanların yerleştirilmesi,

4 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde hastalığın yayılmasına karşı denetimlerin sıklaştırılması ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınması,

5 Hizmet binalarının ve müştemilatının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde yüzey temizliğinin, havalandırılmasının ve dezenfeksiyonunun sağlanması; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ibadethane ve okullardan gelen taleplerin karşılanması,

6 Çöplerin daha sık ve düzenli olarak toplanması, çöp toplama araç ve personel kapasitesinin yeterli düzeyde tutulması, çöp depolama ve bertaraf tesislerinde gerekli tedbirlerin alınması,

7 Bilbord, pano, afiş, mobil uygulamalar, dijital mecra, sosyal medya vb. araçlarla vatandaşların hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi,

8 Yerel yönetimler personelinin acil ve zorunlu olmadıkça yurt dışına gönderilmemesi, yurt dışından dönen personelin de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde takibi yapılarak toplu alanlardan uzak durmasının sağlanması,

9 İhtiyaç duyulması halinde araç, gereç ve ekipman taleplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi,

10 Mücadele kapsamında Valiliğimce iletilen/iletilecek talimatların hızlıca ve titizlikle yerine getirilmesi,

11 Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek tedbirlerin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi, il ve ilçe sağlık müdürlükleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olunması, gerektiğinde bu kurumlardan yardım talep edilmesi gerekmektedir.

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