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Stajyer avukatlara yönelik uyuşturucu ile mücadele de farkındalık eğitimi gerçekleştirildi

İHA

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli konunun uzmanı polis memurları tarafından Erzincan Barosunda, Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi Semineri verildi.

Stajyer avukatlara yönelik uyuşturucu ile mücadele de farkındalık eğitimi gerçekleştirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli konunun uzmanı polis memurları tarafından Erzincan Barosunda, Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi Semineri verildi.
Stajyer avukatlara yönelik verilen seminerde; narkotik araştırmaların, ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşının ilköğretim düzeyine kadar indiğini belirtildi.
Uzmanlara göre, uyuşturucu ile mücadele konusunda polisiye önlemler yeterli değil; herkesin dikkat, ilgi ve gözlem açısından ciddi sorumluluk taşımaları gerekiyor.
Bu bakımdan uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için herkesin destek vermesi gerekmektedir.
Uyuşturucu kullanım yaşı çok aşağılara inmesinden dolayı, hep birlikte yapacağımız çalışmalarla bu kullanımın önüne geçebiliriz.
Bizlere destek vermenizi ve uyuşturucu ile ilgili bizlere yapacağınız ihbarlarla yanımızda olmanızı istiyoruz denildi.
Seminer, uyuşturucu maddeler hakkında bilgiler vermesiyle devam etti.
Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, program sonunda yaptığı konuşmasında; “Toplumda uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda hassasiyet, farkındalık ve duyarlılığının her geçen gün artmaktadır. Uyuşturucusuz, sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz; yetkili makamların her zaman yanında ve destekçisiyiz. Kıymetli sunumları için Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli uzman görevlilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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