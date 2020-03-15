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Munzur’da kardelenler çiçek açtı

İHA

Munzur’da kardelenler çiçek açtı

Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Munzur Dağı eteklerinde baharı müjdeleyici olan kardelenler çiçek açtı.
Baharın müjdecisi olan ve Nisan ayının başlarında çiçek açan kardelenler, bu sene hava şartlarının mevsim koşulları üzerinde seyretmesiyle birlikte çiçek açtı.
Erzincan’ın Çağlayan Beldesinden Munzur Dağına çıkıp doğa yürüyüşü yapan ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Eren Çelik, arazide güzel manzara oluştuğunu söyledi.

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