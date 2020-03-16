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Erzincan’da bir kadına zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen evli çift tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde C.A. ve yabancı uyruklu eşi K.G.’nin iş yerinin bodrum katında N.G. (28) isimli şahsa fuhuş yaptırdıkları istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, şüpheliler C.A. ve K.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çift ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede “Fuhşa teşvik aracılık ve zorlama” suçundan tutuklandı.

Suç geliri olduğu değerlendirilen 625 TL para ele geçirildi.

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