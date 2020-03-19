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Doğuda tipi köy yollarını ulaşıma kapattı

İHA

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle 300'e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğuda tipi köy yollarını ulaşıma kapattı

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle 300’e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da kar yağışı ve tipi nedeniyle 300’e yakın köy ile mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Erzincan'da aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu ve açık, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır’da akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve Iğdır da yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum ve Ağrı’da ise kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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