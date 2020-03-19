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Erzincan’ın caddelerinde korona virüs temizliği

İHA

Erzincan’ın caddelerinde korona virüs temizliği

Erzincan Belediyesi, küresel bir tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Cadde, sokak ve çöp konteynerlerini deterjanlı sularla yıkayan ve ilaçlayan ekipler, bir yandan da cami, çocuk oyun parklarını da dezenfekte ediyor. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor, ardından da virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor.

Çocuk oyun parkları dezenfekte ediliyor
Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parklarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Parklardaki banklardan zemine, çocuk oyun ekipmanlarından spor aletlerine kadar her şey dezenfekte ediliyor. Hummalı bir şekilde çalışan ekipler, korona virüsüne karşı camilerde de çalışmalarını sürdürüyor. Cami içleri temizleniyor, şadırvan bölümleri de deterjanlı sularla yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında başlattıkları önleyici tedbirlerin büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, cadde ve sokaklarda, çocuk oyun parklarında, camilerde, belediye hizmet birimlerinde dezenfekte işlemlerinin gün boyu devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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