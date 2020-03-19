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Tapuda yeni dönem! İnternetten yapılacak

İHA

Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdür Vekili Fatih Keskin, korona virüsü tedbirleri kapsamında, WebTapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini hatırlatarak, sadece ıslak imzalı belgeler için müdürlüklere gidilebileceğini bildirdi.

Tapuda yeni dönem! İnternetten yapılacak

Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdür Vekili Fatih Keskin, korona virüsü tedbirleri kapsamında, WebTapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini hatırlatarak, sadece ıslak imzalı belgeler için müdürlüklere gidilebileceğini bildirdi.
Tapu ve kadastro müdürlüklerinde işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini belirten Keskin, uygulamaya geçirdikleri WebTapu projesinin korona virüs tehdidiyle daha önemli hale geldiğine dikkati çekti.
WebTapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini ve gerekli belgelerin uygulama üzerinden müdürlüklere gönderildiğini aktaran Keskin, vatandaşların sadece ıslak imza atmak için müdürlüklere gitmesi gerektiğini aktardı.
Web Tapu uygulaması nedir? Nasıl giriş yapılır? Web Tapu uygulaması ile hangi işlemler gerçekleştirilir?
Web Tapu, tüm vatandaşların taşınmazlarını dijital ortamda takip edebildikleri ve yönetebildikleri sistemdir. Web Tapu sistemine, tkgm.gov.tr internet sitesindeki webtapu linki üzerinden edevlet şifresi ile üye olup daha sonra T.C kimlik numarası ve oluşturulan kullanıcı şifresi ile giriş yapılmaktadır.
Web Tapu ile neler yapabilir siniz?
Tapu Müdürlüğü’ne gitmeden internetten işlem başvurusu yapabilir, gerekli belgeleri internetten gönderebilir ve başvurunuzu takip edebilirsiniz.
Taşınmaza beyan belirtmesi koyarak, sahtecilik girişimlerine karşı önlem alabilirsiniz.
Taşınmazlarınızın tapu kaydı ve tapu senedini alabilirsiniz.
Tapu ve Kadastro harçlarını ve döner sermaye ücretini elektronik ortamda ödeyebilirsiniz.
Taşınmazınızla ilgili bilginiz dışında oluşan işlemlerden bilgilendirilirsiniz.
Ayrıca bir konuyu özelikle vurgulamak istiyorum olur ya insanımız diyebilir. İnternet ortamında web tapu sistemin de bu işlemleri yaparken herhangi bir yanlışlık yaparsam başıma bir iş gelebilir mi? şeklinde bir tereddüt yaşamasın çünkü gelip ıslak imzasını atmadıktan sonra işlemin gerçekleşmesi mümkün değildir. Uygulama aşamalarında arada bir yanlışlık yapsa dahi zaten sistem ikaz ediyor, şunu şu şekilde düzelt diyor bütün işlem sağlıklı bir şekilde yapıldıktan sonra kendisine randevu saati veriliyor ve o saatte de gelip imzasını atıp işlemi bitiriyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün covid19 (corona) virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde webtapu sisteminin zorunlu hale geldiğine ilişkin duyuru metni aşağıdadır;
“Genel Müdürlüğümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda Covid19 (corona) virüsü ile etkin mücadele sağlanabilmesi, halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla 18.03.2020 tarihinden itibaren; Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılacak olan başvurular Webtapu sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr ), işlem(randevu) talepleri ise(yabancı uyruklu kişiler dahil)
Alo181 çağrı merkezi aracılığıyla veya www.tkgm.gov.tr adresinden online olarak yapılacak olup, Tapu ve Kadastro müdürlüklerine randevusuz, manuel olarak yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayrıca Webtapu sistemi üzerinden alınan başvurularda vatandaşlarımız sadece imza aşamasında müdürlüklerimize geleceğinden bu yöntemin seçilmesi kendilerine kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır.
Online başvurusu alınan işlem sahipleri Tapu Müdürlüklerindeki bekleme salonlarına randevu saatinde kabul edilecektir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına randevu saatinde müdürlüklerde olunması önem arz etmektedir.
Yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi talepleri www.yourkeyturkey.gov.tr üzerinden karşılanacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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