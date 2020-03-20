Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde kaldırım, parke ve yol çalışmalarını sürdürürken Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de 13 Şubat Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Ordu Caddesi ve Fevzipaşa Caddesinde bulunan refüjlerde sert zemin çalışmalarına başladı . Sert zemin çalışmaların gerçekleştirildiği bu alanlara önümüzdeki aylarda dekoratif çitlerin montajı yapılacak.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İzzetpaşa Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Aksun yaptığı açıklamada; “Baharla birlikte planlarımızı yapmıştık. Şimdi bu yapılan planları uygulamaya başladık. İzzetpaşa Mahallesinde çalışmalarımız devam etmekte. Şehir içerisinde de planladığımız refüj çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl Erzincan’ımızın her mahallesinde mutlaka bu tür çalışmaları gerçekleştireceğiz. İhtiyaç olan alanlara ağırlık vererek eksiklik ve aksaklığı kısa sürede gidermeye çalışacağız. Bununla ilgili bordür ve parke döküm çalışmalarımız da devam etmekte. Ekşisu Mesire Alanı üzerinde bulunan tesislerimizde üretim yapmaktayız. Burayı fabrikasyon haline getirdik. Buradaki dökümlerimiz hızlı bir şekilde gerçekleştiği zaman şehrimizin ihtiyaçlarını mutlaka karşılamış olacağız. Hem üretip hem de imalatımızla birlikte yapılacak çalışmalarda daha ucuza daha kaliteye dikkat ederek sonuç alacağımıza inanıyorum. Erzincan’ımız için bu tür hizmetler her zaman yapılmaya devam edecektir” dedi.

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