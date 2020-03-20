Barolar acil önlem taleplerini bildirdi

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, barolar olarak 9 madde halinde talepleri ilgili bakanlıklara bildirdiklerini söyledi.

Başkan Aktürk, Dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte alınan en önemli tedbirin insanların evlerinde bulunmalarını sağlamak olduğunu ifade ederek, “Adalet Bakanlığı ve HSK’nın bu süreçle ilgili karar ve önerilerinden, komisyonların ve mahkemelerin bu uygulamaya yönelik kararlarından, avukatların mesleki faaliyetlerinin hemen hemen tamamını evlerinden sürdüreceği anlaşılmaktadır. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi için de bu yöntemin zorunlu hale geleceği öngörülmektedir. Biz avukatlar için bu sürecin geçici de olsa ekonomik anlamda zor ve yıpratıcı olacağı açıktır.” dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan tedbirlere avukatlarla ilgili 9 maddenin de eklenmesinin zorunluluk olduğunu kaydetti.

Aktürk, 9 maddelik kararları şöyle sıraladı:

1KDV, Muhtasar, KDV tevkifatı ve Geçici Vergi Beyannameleri ile 2019 yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme sürelerinin 6 ay süre ile ertelenmesi.

2SGK ve BağKur primlerinin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi.

3SGK primlerini ödeyemediği için sistemden aktivasyon alamayan ve bu nedenle sağlık hizmetinden yararlanamayan avukatların da 3 ay süre ile sağlık hizmetlerinden faydalandırılması.

4Avukatlık hizmetlerinin tamamında 6 ay süreyle KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi.

5CMK ve Adli Yardım ödeneklerinin ivedilikle ödenmesi.

6Maliye Hazinesi’nin ödemekle yükümlü olduğu beraat vekâlet ücreti, tazminat ve benzeri ödemelerin idari başvuru aşamasında hemen gerçekleştirilmesi.

7 CMK ücretlerinin ödenmesinde duruşma tutanağı yerine baro tarafından görevlendirme yapıldığına ilişkin belge ile derhal ödeme yapılmasının sağlanması.

8Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan avukatların bankalara olan kredi borçlarının, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi.

9Meslektaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınmasının teşvik edilmesi, bankalar tarafından 6 ay sonra ödemeli faizsiz kredi imkânı sunulması gerekmektedir.

Yukarıdaki taleplerimizin ilgili Bakanlık ve kurumlarca değerlendirip, takip edilerek yerine getirilmesini talep ederiz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.