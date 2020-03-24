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Erzincan baştan aşağı dezenfekte edildi

İHA

Erzincan'da korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri tarafından çöp araçları ile konteynerler, çocuk oyun grupları, cadde ve sokaklar yıkanarak dezenfekte edildi.

Erzincan baştan aşağı dezenfekte edildi

Erzincan’da korona virüs önlemleri kapsamında il genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri tarafından çöp araçları ile konteynerler, çocuk oyun grupları, cadde ve sokaklar yıkanarak dezenfekte edildi.
Erzincan Belediyesi salgın hastalık tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerle virüse karşı topyekun mücadele veren Erzincan Belediyesi şehrin dört bir yanında parklarda, iş merkezlerinde, tüm mahallelerdeki kaldırımlarda, halk otobüslerinde, duraklarda, umuma açık tuvalet ve şadırvan gibi birçok ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını gece gündüz demeden vardiyalı bir şekilde rutin olarak devam ettiriyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte bulunan tüm parklardaki yürüyüş yollarına, bankalara ve çocuk oyun gruplarından spor aletlerine kadar bütün ortak kullanım alanlarını dezenfekte amaçlı ilaçlama yaparken, Veteriner işleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı personellerde diğer alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tüm mahallelerde çöpleri topladıktan sonra çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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