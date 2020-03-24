Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

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AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’ın annesi Naime Karaman hayatını kaybetti.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve önceki dönem Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın anneleri Naime Karaman, yaşama veda etti.

Naime Karaman’ın cenazesi bugün İstanbul Sakız Ağacı Şehitliği Mezarlık İçi Halit Keleş Camisinden kaldırılarak defin edilecek.

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