Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım (88) vefat etti.
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün Kerem Aydınlar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.
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