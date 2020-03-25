Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi

İHA

Erzincan'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla, AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve belediyelere bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Erzincan'da 65 yaş üstünden gelen 2 bin 869 talep yerine getirildi.

Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi

Erzincan’da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla, AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve belediyelere bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2 bin 869 talep yerine getirildi.
65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD hizmet binasında kurulan Vefa İletişim Merkezi tarafından bu sabah itibariyle toplamda: 112 tarafından yönlendirilen bin 637 çağrı, 155 tarafından yönlendirilen bin 194 çağrı, 156 tarafından yönlendirilen 238 çağrı, diğer birimler tarafından yönlendirilen ve bireysel olarak yapılan 98 çağrı cevaplandırılarak, toplamda 2 bin 869 talep yerine getirildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Erzincan’da Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşan vatandaşların talepleri yerine getirildi.
Yetkililer, salgının yayılmaması için, alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.
Kısıtlaması olan vatandaşların haricinde kalanların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen yetkililer, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için yeterli sayıda personel ve araç görevlendirmesi yaptık. Ekiplerimiz görev başındadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili ...
Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi
YEREL HABERLER Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler ...
Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar Resmi Gazetede yayımlandı
YEREL HABERLER Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar ...
Doğu’da karla karışık yağmur bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu’da karla karışık yağmur bekleniliyor
(Özel) Annesini ayı yiyen keçi yavrusunu ölmekten gazeteci kurtardı Dağdan çanta içerisinde köye dönen yavru keçi, kanguru yavruları misali çantayı barınağı gibi sahiplendi
YEREL HABERLER (Özel) Annesini ayı yiyen keçi yavrusunu ölmekten ...
Baharın müjdecisi kardelenler Munzur’u süsledi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi kardelenler Munzur’u süsledi
Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti
Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü
YEREL HABERLER Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü
Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü patates ve sarımsak zamlandı
YEREL HABERLER Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü ...
Camilerden dualar yükseldi
YEREL HABERLER Camilerden dualar yükseldi
Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor
Erzincan baştan aşağı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzincan baştan aşağı dezenfekte edildi
Din görevlisine dil uzatmak kimsenin haddi değil!
YEREL HABERLER Din görevlisine dil uzatmak kimsenin haddi değil!
Döküm tesisi yeni yüzüyle hizmette
YEREL HABERLER Döküm tesisi yeni yüzüyle hizmette
Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde ...
Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı ...
Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yardıma başladı
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzerindeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X