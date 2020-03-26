Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır

İHA

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır" dedi.

Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır” dedi.
Yıllardır çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için mücadele veren Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak, birkaç gündür infaz yasası üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaları bu yönden endişe ile izlediklerini kaydeden Aktürk, “Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz. Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatırlatma gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkumiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış var iken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir.” diye konuştu.
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, ülkenin virüs salgını ile topyekun mücadele halindeyken bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşündüklerini ifade ederek, “Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz. Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkansız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz.
Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da 1217 üreticiye 6 Milyon 478 Bin 175 TL destekleme bedeli
YEREL HABERLER Erzincan’da 1217 üreticiye 6 Milyon 478 Bin 175 TL ...
Beton mikseri şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri şarampole uçtu: 1 yaralı
Erzincan’a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı
YEREL HABERLER Erzincan’a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı
(Özel) Tulum peyniri koronaya meydan okuyor Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi Keçi sürüsü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Tulum peyniri koronaya meydan okuyor Korona ...
Tanoğlu’ndan Covid-19 salgını ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Tanoğlu’ndan Covid-19 salgını ile ilgili açıklama
Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili ...
Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine getirildi
YEREL HABERLER Erzincan’da 65 yaş üstünden gelen 2869 talep yerine ...
Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi
YEREL HABERLER Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler ...
Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar Resmi Gazetede yayımlandı
YEREL HABERLER Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar ...
Doğu’da karla karışık yağmur bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu’da karla karışık yağmur bekleniliyor
(Özel) Annesini ayı yiyen keçi yavrusunu ölmekten gazeteci kurtardı Dağdan çanta içerisinde köye dönen yavru keçi, kanguru yavruları misali çantayı barınağı gibi sahiplendi
YEREL HABERLER (Özel) Annesini ayı yiyen keçi yavrusunu ölmekten ...
Baharın müjdecisi kardelenler Munzur’u süsledi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi kardelenler Munzur’u süsledi
Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti
Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü
YEREL HABERLER Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü
Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü patates ve sarımsak zamlandı
YEREL HABERLER Korona pazarda sebze, meyve fiyatlarını düşürdü ...
Camilerden dualar yükseldi
YEREL HABERLER Camilerden dualar yükseldi
Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor
Erzincan baştan aşağı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzincan baştan aşağı dezenfekte edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X