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Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

İHA

Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Erzincan’da görülen karar duruşmasında, köy muhtarını öldürüp yanındaki çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erzincan’ın Tercan ilçesinde geçtiğimiz yıl 15 Mart tarihinde meydana gelen cinayet ve yaralama olayının karar duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada Muhtar Behsat Çakmak’ı av tüfeğiyle öldürüp yanındaki çoban Muhammet Nuri’yi yaraladığı belirtilen tutuklu sanık Batuhan Coşar, toplamda 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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