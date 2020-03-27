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Aksun, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti

İHA

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.

Aksun, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.
Başkan Aksun, kapı önünde görüştüğü vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini not aldırarak gerekli desteğin sağlanması için talimat verdi.
Yapılan ziyaretlerinin süreceğini belirten Başkan Aksun, "Erzincan’da korona virüs münasebetiyle yapmış olduğumuz çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte. Bununla ilgili oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerimizi almaktayız. Talep edilen kurumlara, kuruluşlara ve bütün talepkar olanlara dezenfektasyon işlemiyle ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğümüz mutlaka ulaşmakta ve gerekli ilaçlamayı yapmaktadır. Erzincan’da korona virüs münasebetiyle çalışmakta olan Emniyet teşkilatına, Belediye teşkilatına ve özellikle sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bunlar bu virüsle mücadele ederken en yakın tehdit unsuru oluşan kişiler olmakta. Cenabı Allah saklasın korusun diyorum ve özelliklede dikkat etmelerini öneriyorum.
Değerli hemşehrilerime de ziyaretlerimiz esnasında mutlaka kendilerini koruması gerektiğini ve kendileriyle ilgili ihtiyaçlar oluştuğunda bizleri haberdar etmesini kendilerine ifade ediyoruz. Bununla ilgili talepkarlar oldu onlarında taleplerini yerine getirdik. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde mücadelemizi kalıcı olaraktan sürdürüp inşallah bu beladan kurtulacağız. Bütün hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyor. ‘Evde Kal’ Erzincan diyorum" açıklamasında bulundu.
Evde kalmanın bu virüsü çok hafif şekilde atlatılmasını sağlayacağını belirten MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu ise konuşmasında; “7 gün 24 saat mesaisini hastanede geçirip hizmet eden sağlık personelimize özellikle teşekkür ediyorum. Türk İslam Dünyasını İslam Alemini bu tür afetlerden, virüslerden, felaketlerden Yüce Rabbimin korumasını niyaz ediyorum” dedi.
Ziyaret edilen 65 yaş üstü vatandaşlar ise Başkan Aksun'a teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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