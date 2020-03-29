Gençlik merkezinde sağlıkçılar için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gençlik merkezinde sağlıkçılar için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar

DHA

Gençlik merkezinde sağlıkçılar için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar


Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde, 3D yazıcılarla sağlık çalışanlarına yönelik korumalı maske üretiliyor.
Erzincan Gençlik Merkezi'nde, gençlik liderlerinin öncülüğünde antrenörler ve gönüllülerin de katılımıyla korumalı maske üretimine başlandı. 3D yazıcılarda üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının kullanması için Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Gençlik Lideri Edanur Keleş, "Erzincan Gençlik Merkezi olarak, gençlik merkezi liderlerince sağlık çalışanlarımıza maske üretmeye çalışıyoruz. Onları için elimizden geldiğince maske üretmeye çalışıyoruz" dedi.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise, "Sağlık çalışanlarımıza Covid-19´a karşı kendilerini korumaları için çok güzel bir maske üretiyoruz. Burada çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının sonuna kadar arkasındayız Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak. Bu maskelerin bir kısmını teslim ettik. İnşallah diğerlerini de tamamlayıp bütün sağlık çalışanlarımıza maskelerini teslim edeceğiz. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-03-29 10:51:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ERZİNCAN - Sağlık çalışanları için korumalı maske üretiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZİNCAN - Sağlık çalışanları için ...
Erzincan’da kent giriş- çıkışında korona denetimi
YEREL HABERLER Erzincan’da kent giriş- çıkışında korona denetimi
(Görüntülü) ERZİNCAN - Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZİNCAN - Yastık yıkanınca ağlayan ...
(Görüntülü) ERZİNCAN - Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZİNCAN - Doktor olan babasının yattığı ...
Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve gelmediği için üzülüyorum
YEREL HABERLER Yastık yıkanınca ağlayan doktorun oğlu: Babam eve ...
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
Erzincan’da korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretimi
YEREL HABERLER Erzincan’da korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli ...
Koyun ve kuzuların renkli buluşması
YEREL HABERLER Koyun ve kuzuların renkli buluşması
İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali ...
Erzincan’da Cumartesi Pazarını denetledi
YEREL HABERLER Erzincan’da Cumartesi Pazarını denetledi
Erzincan’da Korona virüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi, dualar edildi
YEREL HABERLER Erzincan’da Korona virüs salgınının bitmesi için ...
(Görüntülü) Doktor babasının kokusunu özleyen çocuğun gözyaşları
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doktor babasının kokusunu özleyen çocuğun ...
Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı ...
(Özel) Korona'dan uzak doğa ile iç içe İstanbul’dan Erzincan’a Korona kaçışı Korona virüsten uzak Türkiye'de adeta survivor hayatı yaşıyor Erzincan’da yaban hayatını drone ve foto kapanla kaydediyor
YEREL HABERLER (Özel) Korona'dan uzak doğa ile iç içe İstanbul’dan ...
Vali Arslantaş, sokağa çıkamayan vatandaşlarla görüntülü konuştu
YEREL HABERLER Vali Arslantaş, sokağa çıkamayan vatandaşlarla ...
Tanoğlu üyelerin yeni taleplerini ilgili makamlara iletti
YEREL HABERLER Tanoğlu üyelerin yeni taleplerini ilgili makamlara ...
Aksun, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Aksun, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti
Din görevlileri, “Vefa Sosyal Destek Grupları”yla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek oluyor
YEREL HABERLER Din görevlileri, “Vefa Sosyal Destek Grupları”yla ...
Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Muhtarı öldürüp çobanı da yaralayan sanık, 18 yıl 4 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X