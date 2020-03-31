Doğu Anadolu’da yağmur bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde aralıklı yağmur beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan’da sıfır, Erzincan’da 6, Tunceli’de 5, Kars’ta eksi 2, Ağrı’da 1, Iğdır’da 7 derece.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise; Erzincan ve Tunceli’de 13, Erzurum’da 9, Kars, Ağrı ve Ardahan’da 10, Iğdır’da 20 derece.

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