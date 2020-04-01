Doğu’da sıcaklıklar düşüyor

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

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Yağmur ve kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçecek. Yağışların, güney ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı bölgede rüzgâr kuzey doğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

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