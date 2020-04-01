(Görüntülü) Bu da destek kuyruğu

ERZİNCAN Belediye Başkanı Bekir Aksun ve belediye personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın başlattığı ?Biz Bize Yeteriz Türkiye?mö kampanyasına banka ATM'sinden bağış yaparak destek oldular. ATM önünde soysal mesafeyi koruyan belediye çalışanları uzun kuyruk oluşturdu

Erzincan Belediyesi önündeki ATM önünde sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren Belediye Başkanı Bekir Aksun ve personel, "Biz Bize Yeteriz Türkiye?m" kampanyasına katkıda bulundular. Personele teşekkür eden Başkan Aksun; "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye?mö kampanyası ile birlikte Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli?nin destekleriyle milli dayanışma günü olaraktan bütün Türkiye?de yaşayan vatandaşlarımızın katkı sunabileceğini bugünde Erzincan Belediyesi olarak bizde Belediye bünyesi içerisinde bulunan ATM cihazından bu yardım kampanyasını desteklemiş bulunmaktayız. İmkânı olan hemşerilerimin bu kampanyaya destek vermesini rica ediyorum. Çünkü Erzincan yıllardır çile çekmiş seferberlik görmüş, depremler görmüş bir şehrin evlatları olarak ve böyle kara günlerde birbirine dayanışma ruhuyla hareket etmiş bir neslin evlatları olarak bu girdaptan çıkabilmemiz için destek kampanyamıza mutlaka katılım sağlanmasını rica ediyorum" diye konuştu.

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN HALKA EVDE KAL ÇAĞRISINDA BULUNDU

Belediye Başkanı Bekir Aksun belediye anons sisteminden vatandaşlara seslendi ve korona virüs salgınından korunmak için evde kal çağrısında bulundu. Başkan Aksun yaptığı anonsta, "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çok kıymetli 65 yaş üstü büyüklerim kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen evde kalalım sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Selam ve saygılarımı sunuyorum" dediDHA-Genel Türkiye-Erzincan

2020-04-01 16:57:21



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